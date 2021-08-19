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Video: 6-річний хлопчик спалив себе живцем – трагедія на Житомирщині

Смертельні розваги. На Житомирщині у пожежі живцем згоріла шестирічна дитина. Трагедія сталася у селі Великій Цвілі. В одному з домогосподарств зайнявся сінник, а коли рятувальники загасили пожежу, то виявили тіло наймолодшої дитини в родині.  [read_more_news] Нині поліція з‘ясовує усі обставини трагедії. Одна з версій – хлопчик сам підпалив скирту. Але ж чому тоді не врятувався, коли розгорілося полум‘я? Чи може до загибелі дитини хтось таки доклав руку?

6-річний хлопчик спалив себе живцем – трагедія на Житомирщині
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Смертельні розваги.

На Житомирщині у пожежі живцем згоріла шестирічна дитина.

Трагедія сталася у селі Великій Цвілі.

В одному з домогосподарств зайнявся сінник, а коли рятувальники загасили пожежу, то виявили тіло наймолодшої дитини в родині.   Також по темі: Підпалив дружину, бо захищав свою гідність! Вбивця у залі суду на Полтавщині навіть не кається

Нині поліція з‘ясовує усі обставини трагедії.

Одна з версій – хлопчик сам підпалив скирту.

Але ж чому тоді не врятувався, коли розгорілося полум‘я?

Чи може до загибелі дитини хтось таки доклав руку?

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ICTV / Надзвичайні новини / 6-річний хлопчик спалив себе живцем – трагедія на Житомирщині / 19.08.2021 20:19
19.08.2021 20:19

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