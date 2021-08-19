6-річний хлопчик спалив себе живцем – трагедія на Житомирщині

Смертельні розваги.

На Житомирщині у пожежі живцем згоріла шестирічна дитина.

Трагедія сталася у селі Великій Цвілі.

В одному з домогосподарств зайнявся сінник, а коли рятувальники загасили пожежу, то виявили тіло наймолодшої дитини в родині. Також по темі: Підпалив дружину, бо захищав свою гідність! Вбивця у залі суду на Полтавщині навіть не кається

Нині поліція з‘ясовує усі обставини трагедії.

Одна з версій – хлопчик сам підпалив скирту.

Але ж чому тоді не врятувався, коли розгорілося полум‘я?

Чи може до загибелі дитини хтось таки доклав руку?