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Video: 6-річну дівчинку зґвалтував та вбив 13-річний сусід – трагедія у Старому Салтові на Харківщині

Те, що сталася вночі на Харківщині, просто не вкладається в голові. У містечку Старому Салтові раптом зникла шестирічна Мирослава. Дитину шукали мало не всім містом, і близько опівночі таки виявили - в покинутій будівлі, от тільки вже мертвою. [read_more_news] Те, що Мирославу вбили, поліцейські з’ясували відразу: в дівчини буквально розтрощена голова та все обличчя, ніби нападник вбиваючи свою жертву просто не міг зупинитись. Правоохоронці вже затримали підозрюваного (ви не повірите та) це 13-річний Богдан - сусід Мирослави. Що стало поштовхом до кривавої розправи та чому всі діти окрім покійної боялися не те що гратися, а навіть наближатися до хлопця. Дивіться далі в сюжеті.

6-річну дівчинку зґвалтував та вбив 13-річний сусід – трагедія у Старому Салтові на Харківщині
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Те, що сталася вночі на Харківщині, просто не вкладається в голові.

У містечку Старому Салтові раптом зникла шестирічна Мирослава.

Дитину шукали мало не всім містом, і близько опівночі таки виявили – в покинутій будівлі, от тільки вже мертвою. Також по темі: 38-річний чоловік зґвалтував 12-річну подружку доньки

Те, що Мирославу вбили, поліцейські з’ясували відразу: в дівчини буквально розтрощена голова та все обличчя, ніби нападник вбиваючи свою жертву просто не міг зупинитись.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного (ви не повірите та) це 13-річний Богдан – сусід Мирослави.

Що стало поштовхом до кривавої розправи та чому всі діти окрім покійної боялися не те що гратися, а навіть наближатися до хлопця.

Дивіться далі в сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / 6-річну дівчинку зґвалтував та вбив 13-річний сусід – трагедія у Старому Салтові на Харківщині / 29.07.2021 19:36
29.07.2021 19:36

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