6-річну дівчинку зґвалтував та вбив 13-річний сусід – трагедія у Старому Салтові на Харківщині

Те, що сталася вночі на Харківщині, просто не вкладається в голові.

У містечку Старому Салтові раптом зникла шестирічна Мирослава.

Дитину шукали мало не всім містом, і близько опівночі таки виявили – в покинутій будівлі, от тільки вже мертвою. Також по темі: 38-річний чоловік зґвалтував 12-річну подружку доньки

Те, що Мирославу вбили, поліцейські з’ясували відразу: в дівчини буквально розтрощена голова та все обличчя, ніби нападник вбиваючи свою жертву просто не міг зупинитись.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного (ви не повірите та) це 13-річний Богдан – сусід Мирослави.

Що стало поштовхом до кривавої розправи та чому всі діти окрім покійної боялися не те що гратися, а навіть наближатися до хлопця.

Дивіться далі в сюжеті.