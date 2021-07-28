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Video: 56-річний вітчим зарізав 40-річного пасинка

Непримітне село на Сумщині сколихнула страшна новина – зарізали їхнього односельця. Сорокарічного закривавленого чоловіка знайшов мертвим посеред хати вітчим. Зляканий родич викликав поліцію. [read_more_news] За що поплатився власною свободою. Адже правоохоронці запідозрили у вбивстві саме вітчима. Сусіди родини хоч і не вірять у таку жорстокість чоловіка, але визнають: біда у цій сім’ї повинна була статися.

56-річний вітчим зарізав 40-річного пасинка
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Непримітне село на Сумщині сколихнула страшна новина – зарізали їхнього односельця.

Сорокарічного закривавленого чоловіка знайшов мертвим посеред хати вітчим.

Зляканий родич викликав поліцію. Також по темі: 17-річний пасинок дав відсіч вітчиму-зеку - вбивство під Фастовом

За що поплатився власною свободою.

Адже правоохоронці запідозрили у вбивстві саме вітчима.

Сусіди родини хоч і не вірять у таку жорстокість чоловіка, але визнають: біда у цій сім’ї повинна була статися.

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ICTV / Надзвичайні новини / 56-річний вітчим зарізав 40-річного пасинка / 28.07.2021 20:00
28.07.2021 20:00

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