Video: 56-річний вітчим зарізав 40-річного пасинка Непримітне село на Сумщині сколихнула страшна новина – зарізали їхнього односельця. Сорокарічного закривавленого чоловіка знайшов мертвим посеред хати вітчим. Зляканий родич викликав поліцію. [read_more_news] За що поплатився власною свободою. Адже правоохоронці запідозрили у вбивстві саме вітчима. Сусіди родини хоч і не вірять у таку жорстокість чоловіка, але визнають: біда у цій сім’ї повинна була статися.