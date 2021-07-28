56-річний вітчим зарізав 40-річного пасинка

Сестра прихистила недолугого одноутробного брата – за гостинність він убив її батька
Сину ніколи не подобався коханець матері – напівоголеного вітчима знайшли у кущах
Малолітній пасинок скуштував людської крові і розправився з нерідним батьком сокирою
27-річний вітчим регулярно ґвалтував 12-річну падчерку на очах у дружини
Перерізав горло, аби отримати лайки. На Тернопільщині хлопець убив коханця матері заради популярності
На Дніпропетровщині нетверезий вітчим просив трьох малолітніх дітей задовольнити його сексуальні потреби
На Херсонщині вітчим так доглядав за півторарічною донькою, що та потрапила у реанімацію
У Кременчуці свого вітчима зарізала п’ятнадцятирічна дівчина