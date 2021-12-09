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Video: 44-річний водій ваговоза після ДТП на Чернігівщині постав перед судом за смерть 13 пасажирів

Тринадцятеро загинули, шестеро в лікарні - чоловік, якого називають винуватцем жахливої аварії під Черніговом, постав перед судом. 44-річний водій ваговоза після ДТП також опинився у лікарні, разом із іншими постраждалими. Але вже за два дні медики дозволили обирати йому запобіжний захід.[read_more_news] Чоловікові світить 10 років тюрми. Які ж докази вини далекобійника уже вдалося зібрати? Що він сам пам'ятає про ту страшну трагедію? Як пережити, що на твоїй совісті більше десятка згублених життів?

44-річний водій ваговоза після ДТП на Чернігівщині постав перед судом за смерть 13 пасажирів
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Тринадцятеро загинули, шестеро в лікарні – чоловік, якого називають винуватцем жахливої аварії під Черніговом, постав перед судом.

44-річний водій ваговоза після ДТП також опинився у лікарні, разом із іншими постраждалими.

Але вже за два дні медики дозволили обирати йому запобіжний захід. Також по темі: Смертельний рейс - у жахливій ДТП на Чернігівщині загинуло тринадцятеро осіб

Чоловікові світить 10 років тюрми.

Які ж докази вини далекобійника уже вдалося зібрати?

Що він сам пам’ятає про ту страшну трагедію?

Як пережити, що на твоїй совісті більше десятка згублених життів?

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ICTV / Надзвичайні новини / 44-річний водій ваговоза після ДТП на Чернігівщині постав перед судом за смерть 13 пасажирів / 09.12.2021 20:00
09.12.2021 20:00

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