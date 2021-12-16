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Video: 43-річний спокусник спав та жив з 15-річною школяркою – секс-скандал у Кучургані

У Кучургані завівся Казанова, який спеціалізується на неповнолітніх дівчатах. 43-річний чоловік вже близько п’яти років мешкає у селі на Одещині. За весь цей час він не одружився. Але в його домі регулярно з’являються неповнолітні дівчата. Сусідам він розповідає, що діти допомагають йому по господарству, а він їм за це платить. Але остання пасія зізналась сусідці, що в них – інтимні стосунки.[read_more_news] Дівчинка живе з майже втричі старшим чоловіком вже кілька місяців. Куди дивляться її батьки і правоохоронні органи? І куди зник чоловік після заяви матері до поліції?

43-річний спокусник спав та жив з 15-річною школяркою – секс-скандал у Кучургані
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У Кучургані завівся Казанова, який спеціалізується на неповнолітніх дівчатах.

43-річний чоловік вже близько п’яти років мешкає у селі на Одещині.

За весь цей час він не одружився.

Але в його домі регулярно з’являються неповнолітні дівчата.

Сусідам він розповідає, що діти допомагають йому по господарству, а він їм за це платить.

Але остання пасія зізналась сусідці, що в них – інтимні стосунки. Також по темі: 12-річна дівчинка із Закарпаття вразила своєю хоробрістю всю Україну

Дівчинка живе з майже втричі старшим чоловіком вже кілька місяців.

Куди дивляться її батьки і правоохоронні органи?

І куди зник чоловік після заяви матері до поліції?

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ICTV / Надзвичайні новини / 43-річний спокусник спав та жив з 15-річною школяркою – секс-скандал у Кучургані / 16.12.2021 20:02
16.12.2021 20:02

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