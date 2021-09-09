40 років прожила з коханим тираном – за це і поплатилася життям. Розправа над жінкою на Полтавщині

Понад сорок років спільного життя завершилися жорстокою розправою.

На Полтавщині сусіди збіглися гасити пожежу у будинку літнього подружжя.

Та зайти на подвір’я ніхто не наважився.

Бо перед хатою стояв господар, який запевняв: нічого надзвичайного не сталося. Також по темі: Колишній учитель зарубав сина та маленьких котенят - дикий регіт вбивці над останками було чути на все село

При цьому його дружина лежала під парканом з розрубаною головою.

Її попереджали, щоб остерігалась власного чоловіка.

Бо ж пенсіонер останнім часом дуже дивно поводився.

Та жінка запевняла: її він точно не образить.