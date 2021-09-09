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Video: 40 років прожила з коханим тираном – за це і поплатилася життям. Розправа над жінкою на Полтавщині

Понад сорок років спільного життя завершилися жорстокою розправою. На Полтавщині сусіди збіглися гасити пожежу у будинку літнього подружжя. Та зайти на подвір’я ніхто не наважився. Бо перед хатою стояв господар, який запевняв: нічого надзвичайного не сталося. [read_more_news] При цьому його дружина лежала під парканом з розрубаною головою. Її попереджали, щоб остерігалась власного чоловіка. Бо ж пенсіонер останнім часом дуже дивно поводився. Та жінка запевняла: її він точно не образить.

40 років прожила з коханим тираном – за це і поплатилася життям. Розправа над жінкою на Полтавщині
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Понад сорок років спільного життя завершилися жорстокою розправою.

На Полтавщині сусіди збіглися гасити пожежу у будинку літнього подружжя.

Та зайти на подвір’я ніхто не наважився.

Бо перед хатою стояв господар, який запевняв: нічого надзвичайного не сталося. Також по темі: Колишній учитель зарубав сина та маленьких котенят - дикий регіт вбивці над останками було чути на все село

При цьому його дружина лежала під парканом з розрубаною головою.

Її попереджали, щоб остерігалась власного чоловіка.

Бо ж пенсіонер останнім часом дуже дивно поводився.

Та жінка запевняла: її він точно не образить.

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ICTV / Надзвичайні новини / 40 років прожила з коханим тираном – за це і поплатилася життям. Розправа над жінкою на Полтавщині / 09.09.2021 19:37
09.09.2021 19:37

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