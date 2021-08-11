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Video: 33-річний водій в п’яному угарі навів шороху в Одесі – подробиці ДТП

Летів на шаленій швидкості, врізався в машини, що стояли на світлофорі і зніс зупинку громадського транспорту. Здається, історія Зайцевої нічому не навчила українських водіїв. Знову шалена швидкість і знову машина влітає в зупинку. І це в Одесі білим днем.[read_more_news] Скільки людей постраждало. Куди зник водій-винуватець з місця аварії ще до приїзду копів? Подробиці у нашому сюжеті.

33-річний водій в п’яному угарі навів шороху в Одесі – подробиці ДТП
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Летів на шаленій швидкості, врізався в машини, що стояли на світлофорі і зніс зупинку громадського транспорту.

Здається, історія Зайцевої нічому не навчила українських водіїв.

Знову шалена швидкість і знову машина влітає в зупинку.

І це в Одесі білим днем. Також по темі: Скосив чоловіка з дитиною на узбіччі та влетів у фуру - фатальна ДТП у селищі під Києвом

Скільки людей постраждало.

Куди зник водій-винуватець з місця аварії ще до приїзду копів?

Подробиці у нашому сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / 33-річний водій в п’яному угарі навів шороху в Одесі – подробиці ДТП / 11.08.2021 19:38
11.08.2021 19:38

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