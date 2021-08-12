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Video: 29-річний чоловік не витримав голосів у голові і зробив крок у безодню. Самогубство у Яблуневому

«Мамо, я тебе люблю!» - останні слова перед кроком у безодню. Жахлива трагедія сколихнула село Яблуневе на Київщині. 29-річний чоловік роками тероризував усіх сусідів та знущався з рідної матері.[read_more_news] А цього разу спробував викинути її з вікна власної квартири. Жінка дивом врятувалася і викликала копів. Та коли ті були вже майже на порозі, агресор припинив усе одним махом – вкоротив собі віку. Чому молодий чоловік на це зважився? І кого 65-річна мати винуватить у своїх стражданнях і такому жахливому фіналі?

29-річний чоловік не витримав голосів у голові і зробив крок у безодню. Самогубство у Яблуневому
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«Мамо, я тебе люблю!» – останні слова перед кроком у безодню.

Жахлива трагедія сколихнула село Яблуневе на Київщині.

29-річний чоловік роками тероризував усіх сусідів та знущався з рідної матері. Також по темі: Зарізав тата і маму! Подружжя поховають у день народження сина-вбивці

А цього разу спробував викинути її з вікна власної квартири.

Жінка дивом врятувалася і викликала копів.

Та коли ті були вже майже на порозі, агресор припинив усе одним махом – вкоротив собі віку.

Чому молодий чоловік на це зважився?

І кого 65-річна мати винуватить у своїх стражданнях і такому жахливому фіналі?

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ICTV / Надзвичайні новини / 29-річний чоловік не витримав голосів у голові і зробив крок у безодню. Самогубство у Яблуневому / 12.08.2021 19:57
12.08.2021 19:57

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