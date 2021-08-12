29-річний чоловік не витримав голосів у голові і зробив крок у безодню. Самогубство у Яблуневому

«Мамо, я тебе люблю!» – останні слова перед кроком у безодню.

Жахлива трагедія сколихнула село Яблуневе на Київщині.

29-річний чоловік роками тероризував усіх сусідів та знущався з рідної матері. Також по темі: Зарізав тата і маму! Подружжя поховають у день народження сина-вбивці

А цього разу спробував викинути її з вікна власної квартири.

Жінка дивом врятувалася і викликала копів.

Та коли ті були вже майже на порозі, агресор припинив усе одним махом – вкоротив собі віку.

Чому молодий чоловік на це зважився?

І кого 65-річна мати винуватить у своїх стражданнях і такому жахливому фіналі?