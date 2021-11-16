28-річний син за жорстоке вбивство батьків почув свій вирок у суді на Полтавщині

У святковий тиждень Україну накрила хвиля жорстоких вбивств
На Львівщині 25-річний чоловік вбив стареньку сусідку
У жорстокому вбивстві науковця Миколи Шитюка підозрюють його родича
На Рівненщині чоловік до смерті забив свою кохану і закопав її на подвір’ї
На Дніпропетровщині судять школяра, який вирізав цілу родину
Стрілка засудили довічно, але вирок скасували: судова плутанина чи змова?
У Голосієвському районі столиці знайшли тіло розстріляного грузина та арсенал зброї
Суд позбавив права на заставу Анатолія Чивікова, який зарізав ветерана АТО