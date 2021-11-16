28-річний син за жорстоке вбивство батьків почув свій вирок у суді на Полтавщині

Страшна пожежа на світанку, згоріла літня кухня і кімната в будинку.

І в обох помешканнях – тіла.

Господарі – чоловік і жінка – мертві.

Але найстрашніше – що вбив їх зовсім не вогонь!

Озвірілий нелюд рубав їх сокирою і різав ножем! Також по темі: Син під час розбірок на дискотеці підстрелив власних батьків

Убивцю вирахували та затримали того ж дня.

І коли сусіди та родичі жертв дізналися, хто він такий.

То у них – я вам гарантую – навіть мову відібрало!

Власний син розправився з батьками, немов лютий і навіжений маніяк!

Що ж вони йому зробили?

Ви точно будете вражені, коли побачите це і почуєте пояснення.