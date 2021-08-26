28-річний чоловік з автоматом поставив на вуха весь Харків

Прийшов до ресторану з автоматом і відкрив вогонь.

У Харкові 28-річний чоловік поставив на вуха ледь не усе місто.

Під ранок вчинив стрілянину у самому центрі, біля закладу, що був вщент заповнений відвідувачами.

Навіть уявляти страшно, що в цю мить відчували нажахані свідки моторошного перфомансу! Також по темі: Зухвала банда під час нічної вечірки напала на приватний будинок у Полтаві

Тікали вусібіч навіть таксисти і випадкові перехожі.

Чи вдалося людям врятуватися від куль?

Чому неадекват почав стріляти?

Що його так розлютило і куди цілився?

Де він зараз?

Не повірите, цей божевільний ще й під арештом. Дуже заплутаний трилер.