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Video: 28-річний чоловік з автоматом поставив на вуха весь Харків

Прийшов до ресторану з автоматом і відкрив вогонь. У Харкові 28-річний чоловік поставив на вуха ледь не усе місто. Під ранок вчинив стрілянину у самому центрі, біля закладу, що був вщент заповнений відвідувачами. Навіть уявляти страшно, що в цю мить відчували нажахані свідки моторошного перфомансу! [read_more_news] Тікали вусібіч навіть таксисти і випадкові перехожі. Чи вдалося людям врятуватися від куль? Чому неадекват почав стріляти? Що його так розлютило і куди  цілився? Де він зараз? Не повірите, цей божевільний ще й під арештом. Дуже заплутаний трилер.

28-річний чоловік з автоматом поставив на вуха весь Харків
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Прийшов до ресторану з автоматом і відкрив вогонь.

У Харкові 28-річний чоловік поставив на вуха ледь не усе місто.

Під ранок вчинив стрілянину у самому центрі, біля закладу, що був вщент заповнений відвідувачами.

Навіть уявляти страшно, що в цю мить відчували нажахані свідки моторошного перфомансу! Також по темі: Зухвала банда під час нічної вечірки напала на приватний будинок у Полтаві

Тікали вусібіч навіть таксисти і випадкові перехожі.

Чи вдалося людям врятуватися від куль?

Чому неадекват почав стріляти?

Що його так розлютило і куди  цілився?

Де він зараз?

Не повірите, цей божевільний ще й під арештом. Дуже заплутаний трилер.

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ICTV / Надзвичайні новини / 28-річний чоловік з автоматом поставив на вуха весь Харків / 26.08.2021 19:39
26.08.2021 19:39

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