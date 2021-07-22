27-річний кримінальник влаштував криваву баню двом киянкам

Цей кривавий месник цілеспрямовано йшов убивати двох жертв.

У Києві 27-річний навіжений увірвався в чужу квартиру і влаштував криваву баню двом мешканкам – матері та доньці.

Шматував обох так, що весь під’їзд був буквально залитий кров’ю.

Чи встигли затримати неадеквата? Також по темі: Дружина - без голови на дивані, дочка у крові в коридорі! Домашній вбивця з Луцька

Що ж так розлютило незваного гостя та чи вижили порізані родички?

Це просто жах, але розв’язка цієї історії куди більш приголомшлива.