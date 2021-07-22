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Video: 27-річний кримінальник влаштував криваву баню двом киянкам

Цей кривавий месник цілеспрямовано йшов убивати двох жертв. У Києві 27-річний навіжений увірвався в чужу квартиру і влаштував криваву баню двом мешканкам - матері та доньці. Шматував обох так, що весь під’їзд був буквально залитий кров'ю. Чи встигли затримати неадеквата?[read_more_news] Що ж так розлютило незваного гостя та чи вижили порізані родички? Це просто жах, але розв’язка цієї історії куди більш приголомшлива.

27-річний кримінальник влаштував криваву баню двом киянкам
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Цей кривавий месник цілеспрямовано йшов убивати двох жертв.

У Києві 27-річний навіжений увірвався в чужу квартиру і влаштував криваву баню двом мешканкам – матері та доньці.

Шматував обох так, що весь під’їзд був буквально залитий кров’ю.

Чи встигли затримати неадеквата? Також по темі: Дружина - без голови на дивані, дочка у крові в коридорі! Домашній вбивця з Луцька

Що ж так розлютило незваного гостя та чи вижили порізані родички?

Це просто жах, але розв’язка цієї історії куди більш приголомшлива.

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ICTV / Надзвичайні новини / 27-річний кримінальник влаштував криваву баню двом киянкам / 22.07.2021 19:59
22.07.2021 19:59

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