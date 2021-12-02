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Video: 27-річного кремезного екс-АТОвця власними руками вбив рідний батько

Невимовний жах - у Харкові! Немов за сценарієм класичної трагедії, у тихому приватному секторі 27-річного чоловіка власними руками вбив його ж рідний батько! Це просто не вкладається в голові! Адже всього два місяці тому підозрюваний в розправі втратив ще й дружину![read_more_news] Після цього чоловік не хотів жити: вчинив кілька спроб самогубства, але в результаті, замість себе, відправив на той світ сина. Як таке взагалі могло статися? І чому сусіди - уявіть собі - горою тепер стають на захист убивці? І навіть збирають підписи всією вулицею, аби суд його - не покарав!

27-річного кремезного екс-АТОвця власними руками вбив рідний батько
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Невимовний жах – у Харкові!

Немов за сценарієм класичної трагедії, у тихому приватному секторі 27-річного чоловіка власними руками вбив його ж рідний батько!

Це просто не вкладається в голові!

Адже всього два місяці тому підозрюваний в розправі втратив ще й дружину! Також по темі: Батько не витримав спільного пекельного життя і відправив сина на той світ - вбивство у Києві

Після цього чоловік не хотів жити: вчинив кілька спроб самогубства, але в результаті, замість себе, відправив на той світ сина.

Як таке взагалі могло статися?

І чому сусіди – уявіть собі – горою тепер стають на захист убивці?

І навіть збирають підписи всією вулицею, аби суд його – не покарав!

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ICTV / Надзвичайні новини / 27-річного кремезного екс-АТОвця власними руками вбив рідний батько / 02.12.2021 19:10
02.12.2021 19:10

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