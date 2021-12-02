27-річного кремезного екс-АТОвця власними руками вбив рідний батько

Невимовний жах – у Харкові!

Немов за сценарієм класичної трагедії, у тихому приватному секторі 27-річного чоловіка власними руками вбив його ж рідний батько!

Це просто не вкладається в голові!

Адже всього два місяці тому підозрюваний в розправі втратив ще й дружину! Також по темі: Батько не витримав спільного пекельного життя і відправив сина на той світ - вбивство у Києві

Після цього чоловік не хотів жити: вчинив кілька спроб самогубства, але в результаті, замість себе, відправив на той світ сина.

Як таке взагалі могло статися?

І чому сусіди – уявіть собі – горою тепер стають на захист убивці?

І навіть збирають підписи всією вулицею, аби суд його – не покарав!