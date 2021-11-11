25-річний хлопець прийшов вночі до 75-річної пані – більше її живою ніхто не побачив

Що може пов’язувати 25-річного молодика із 70-тирічною жінкою?

Це питання не дає спокою мешканцям цілого села під Львовом.

Тільки уявіть: душогуб прийшов до пенсіонерки вночі, і після цього бідолашну вже ніхто не бачив живою. Також по темі: Добрий і тихий хлопчик ледь не відправив на той світ свою сусідку - різанина на Харківщині

Що ж сталося за зачиненими дверима?

Які версії гуляють селом?

Що могли не поділити двоє привітних і порядних сусідів з такою різницею у віці?

Наша Євгенія Полікарпова почула вражаючі подробиці звірячого злочину.