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Video: 25-річний хлопець прийшов вночі до 75-річної пані – більше її живою ніхто не побачив

Що може пов’язувати 25-річного молодика із 70-тирічною жінкою? Це питання не дає спокою мешканцям цілого села під Львовом. Тільки уявіть: душогуб прийшов до пенсіонерки вночі, і після цього бідолашну вже ніхто не бачив живою.[read_more_news] Що ж сталося за зачиненими дверима? Які версії гуляють селом? Що могли не поділити двоє привітних і порядних сусідів з такою різницею у віці? Наша Євгенія Полікарпова почула вражаючі подробиці звірячого злочину.

25-річний хлопець прийшов вночі до 75-річної пані – більше її живою ніхто не побачив
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Що може пов’язувати 25-річного молодика із 70-тирічною жінкою?

Це питання не дає спокою мешканцям цілого села під Львовом.

Тільки уявіть: душогуб прийшов до пенсіонерки вночі, і після цього бідолашну вже ніхто не бачив живою. Також по темі: Добрий і тихий хлопчик ледь не відправив на той світ свою сусідку - різанина на Харківщині

Що ж сталося за зачиненими дверима?

Які версії гуляють селом?

Що могли не поділити двоє привітних і порядних сусідів з такою різницею у віці?

Наша Євгенія Полікарпова почула вражаючі подробиці звірячого злочину.

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ICTV / Надзвичайні новини / 25-річний хлопець прийшов вночі до 75-річної пані – більше її живою ніхто не побачив / 11.11.2021 19:55
11.11.2021 19:55

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