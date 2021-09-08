24-річний “жеребець” зґвалтував 50-річну сусідку та мріяв влаштувати справжню оргію

На Київщині збоченець спаплюжив удвічі старшу за себе жінку.

24-річний хлопець увірвався до будинку 50-річної та зґвалтував бідолашну господиню.

А далі так розійшовся, що взагалі хотів влаштувати справжню оргію… Також по темі: Зґвалтування чоловіка у Києві - сумне знайомство з молодиками під нічним клубом

Потім погрожував розправою, якщо нещасна жертва розкаже, але жінка ризикнула не мовчати.

Що з того вийшло?

Частина села не вірить постраждалій і навіть підтримує молодого жеребця.

Ігор Шумик почув одкровення бідолашної жертви, вони справді шокують.