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Video: 24-річний “жеребець” зґвалтував 50-річну сусідку та мріяв влаштувати справжню оргію

На Київщині збоченець спаплюжив удвічі старшу за себе жінку. 24-річний хлопець увірвався до будинку 50-річної та зґвалтував бідолашну господиню. А далі так розійшовся, що взагалі хотів влаштувати справжню оргію…[read_more_news] Потім погрожував розправою, якщо нещасна жертва розкаже, але жінка ризикнула не мовчати. Що з того вийшло? Частина села не вірить постраждалій і навіть підтримує молодого жеребця. Ігор Шумик почув одкровення бідолашної жертви, вони справді шокують.

24-річний “жеребець” зґвалтував 50-річну сусідку та мріяв влаштувати справжню оргію
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На Київщині збоченець спаплюжив удвічі старшу за себе жінку.

24-річний хлопець увірвався до будинку 50-річної та зґвалтував бідолашну господиню.

А далі так розійшовся, що взагалі хотів влаштувати справжню оргію… Також по темі: Зґвалтування чоловіка у Києві - сумне знайомство з молодиками під нічним клубом

Потім погрожував розправою, якщо нещасна жертва розкаже, але жінка ризикнула не мовчати.

Що з того вийшло?

Частина села не вірить постраждалій і навіть підтримує молодого жеребця.

Ігор Шумик почув одкровення бідолашної жертви, вони справді шокують.

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ICTV / Надзвичайні новини / 24-річний “жеребець” зґвалтував 50-річну сусідку та мріяв влаштувати справжню оргію / 08.09.2021 20:08
08.09.2021 20:08

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