24-річна матір задушила дворічну доньку заради помсти коханому

Смертельні обійми любої матусі – у столиці 24-річна жінка холоднокровно вбила свою маленьку дитину.

Обкрутила шию 2-річній доньці ременем, затягла і чекала доки маля задихнеться.

А тоді спокійно закурила і сама викликала копів.

Але навіщо скоїла таке звірство? Також по темі: 21-річна матір-стрілочниця зморила власне немовля холодом до смерті на Черкащині

І яку таємницю роками берегла зовні благополучна родина?

Містика, чорні чари і ще чорніша помста.

Уявити навіть страшно, що таке жахіття відбувається поруч.