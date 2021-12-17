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Video: 24-річна матір задушила дворічну доньку заради помсти коханому

Смертельні обійми любої матусі – у столиці 24-річна жінка холоднокровно вбила свою маленьку дитину. Обкрутила шию 2-річній доньці ременем, затягла і чекала доки маля задихнеться. А тоді спокійно закурила і сама викликала копів. Але навіщо скоїла таке звірство? [read_more_news] І яку таємницю роками берегла зовні благополучна родина? Містика, чорні чари і ще чорніша помста. Уявити навіть страшно, що таке жахіття відбувається поруч.

24-річна матір задушила дворічну доньку заради помсти коханому
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Смертельні обійми любої матусі – у столиці 24-річна жінка холоднокровно вбила свою маленьку дитину.

Обкрутила шию 2-річній доньці ременем, затягла і чекала доки маля задихнеться.

А тоді спокійно закурила і сама викликала копів.

Але навіщо скоїла таке звірство? Також по темі: 21-річна матір-стрілочниця зморила власне немовля холодом до смерті на Черкащині

І яку таємницю роками берегла зовні благополучна родина?

Містика, чорні чари і ще чорніша помста.

Уявити навіть страшно, що таке жахіття відбувається поруч.

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ICTV / Надзвичайні новини / 24-річна матір задушила дворічну доньку заради помсти коханому / 17.12.2021 19:45
17.12.2021 19:45

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