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Video: 23-річний хлопець різко загальмував і відправив 18-річну дівчину на той світ! ДТП біля Рівного

Моторошна аварія біля Рівного! Там на об’їзній міжнародної траси Київ – Чоп водій автомобіля БМВ невдало загальмував, після чого машину понесло на зустрічну смугу прямо під багатотонну фуру. Вантажівка, буквально, розчавила легковик. 18-річна дівчина загинула миттєво.[read_more_news] Її ж хлопець, який був за кермом, отримав тяжкі травми та потрапив до лікарні. Що ж змусило парубка так раптово гальмувати і які версії розглядає слідство? Про це далі в репортажі Павла Шамшина.

23-річний хлопець різко загальмував і відправив 18-річну дівчину на той світ! ДТП біля Рівного
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Моторошна аварія біля Рівного!

Там на об’їзній міжнародної траси Київ – Чоп водій автомобіля БМВ невдало загальмував, після чого машину понесло на зустрічну смугу прямо під багатотонну фуру.

Вантажівка, буквально, розчавила легковик.

18-річна дівчина загинула миттєво. Також по темі: ТОП ДТП з фурами на українських дорогах від Надзвичайних новин

Її ж хлопець, який був за кермом, отримав тяжкі травми та потрапив до лікарні.

Що ж змусило парубка так раптово гальмувати і які версії розглядає слідство?

Про це далі в репортажі Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / 23-річний хлопець різко загальмував і відправив 18-річну дівчину на той світ! ДТП біля Рівного / 02.08.2021 19:36
02.08.2021 19:36

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