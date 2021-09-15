22-річний син влаштував батькові кривавий сніданок

Від такого жахіття кров холоне в жилах.

Він 6 разів вдарив батька в шию, бо так веліли зробити голоси в голові.

На Київщині син накинувся на рідного батька, коли той снідав за столом.

Нелюд взяв кухонний ніж, аби розрізати на частини грушку, але хижий погляд в батькову сторону – і той зрозумів, що йому не втекти. Також по темі: Трощив вікна і уламками різав себе! Безглузда смерть 27-річного батька двох дітей у Києві

Врятувала чоловіка дружина та сусіди, але далі вже нікому несила терпіти.

Бо 22-річний хлопець буквально все село тримає у страху.

На його рахунку безліч злочинів, але все сходить з рук.

Що це за молодий Рембо і чому на нього просто не знайти управи?

У кривавих пристрастях розбирався Ігор Шумик.