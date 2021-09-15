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Video: 22-річний син влаштував батькові кривавий сніданок

Від такого жахіття кров холоне в жилах. Він 6 разів вдарив батька в шию, бо так веліли зробити голоси в голові. На Київщині син накинувся на рідного батька, коли той снідав за столом. Нелюд взяв кухонний ніж, аби розрізати на частини грушку, але хижий погляд в батькову сторону - і той зрозумів, що йому не втекти. [read_more_news] Врятувала чоловіка дружина та сусіди, але далі вже нікому несила терпіти. Бо 22-річний хлопець буквально все село тримає у страху. На його рахунку безліч злочинів, але все сходить з рук. Що це за молодий Рембо і чому на нього просто не знайти управи? У кривавих пристрастях розбирався Ігор Шумик.

22-річний син влаштував батькові кривавий сніданок
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Від такого жахіття кров холоне в жилах.

Він 6 разів вдарив батька в шию, бо так веліли зробити голоси в голові.

На Київщині син накинувся на рідного батька, коли той снідав за столом.

Нелюд взяв кухонний ніж, аби розрізати на частини грушку, але хижий погляд в батькову сторону – і той зрозумів, що йому не втекти.  Також по темі: Трощив вікна і уламками різав себе! Безглузда смерть 27-річного батька двох дітей у Києві

Врятувала чоловіка дружина та сусіди, але далі вже нікому несила терпіти.

Бо 22-річний хлопець буквально все село тримає у страху.

На його рахунку безліч злочинів, але все сходить з рук.

Що це за молодий Рембо і чому на нього просто не знайти управи?

У кривавих пристрастях розбирався Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / 22-річний син влаштував батькові кривавий сніданок / 15.09.2021 19:43
15.09.2021 19:43

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