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Video: 22-річний хлопець загинув від ніг неповнолітніх – розправа після відпочинку на Полтавщині

Як там кажуть? Діти – найбільший скарб? Тільки не дай боже зустрітися із деякими представниками підростаючого покоління у темному провулку. Живим додому можна і не повернутися. Так сталося із чоловіком у Горішніх Плавнях на Полтавщині.[read_more_news] 22-річний молодик відпочивав у кафе із друзями. А на ранок перехожі знайшли його мертвим у кущах. Тіло було настільки понівечене, що знайомі не відразу впізнали загиблого. У розправі над ним підозрюють дітей, які, схоже, своє повноліття зустрічатимуть за колючим дротом.

22-річний хлопець загинув від ніг неповнолітніх – розправа після відпочинку на Полтавщині
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Як там кажуть?

Діти – найбільший скарб?

Тільки не дай боже зустрітися із деякими представниками підростаючого покоління у темному провулку.

Живим додому можна і не повернутися.

Так сталося із чоловіком у Горішніх Плавнях на Полтавщині. Також по темі: Посипали закривавлені сідниці сіллю - підлітки вбили приятеля на Житомирщині

22-річний молодик відпочивав у кафе із друзями.

А на ранок перехожі знайшли його мертвим у кущах.

Тіло було настільки понівечене, що знайомі не відразу впізнали загиблого.

У розправі над ним підозрюють дітей, які, схоже, своє повноліття зустрічатимуть за колючим дротом.

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ICTV / Надзвичайні новини / 22-річний хлопець загинув від ніг неповнолітніх – розправа після відпочинку на Полтавщині / 11.08.2021 20:04
11.08.2021 20:04

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