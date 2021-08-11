22-річний хлопець загинув від ніг неповнолітніх – розправа після відпочинку на Полтавщині

Як там кажуть?

Діти – найбільший скарб?

Тільки не дай боже зустрітися із деякими представниками підростаючого покоління у темному провулку.

Живим додому можна і не повернутися.

Так сталося із чоловіком у Горішніх Плавнях на Полтавщині. Також по темі: Посипали закривавлені сідниці сіллю - підлітки вбили приятеля на Житомирщині

22-річний молодик відпочивав у кафе із друзями.

А на ранок перехожі знайшли його мертвим у кущах.

Тіло було настільки понівечене, що знайомі не відразу впізнали загиблого.

У розправі над ним підозрюють дітей, які, схоже, своє повноліття зустрічатимуть за колючим дротом.