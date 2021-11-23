seach
ICTV - Разом краще

Video: 21-річна матір-стрілочниця зморила власне немовля холодом до смерті на Черкащині

Не вбачає своєї вини безсовісна матір на Черкащині. Як тільки таких земля носить? Жінка викликала поліцію, мовляв, прокинулась вранці, а її чотиримісячна дочка - мертва у візочку. Як таке можливо? Від чого могла раптово померти цілком здорова дитина? [read_more_news] Правда виявилась не просто страшною, від цієї драми гуде усе село. Виявляється, молода жінка відправила свою донечку в могилу власними руками. А тепер, ви тільки послухайте, звинувачує в біді не себе, а соцслужби, які не забрали у неї дитину. Що ж сталося з дівчинкою насправді? Здуріти можна від такої бездушності.

21-річна матір-стрілочниця зморила власне немовля холодом до смерті на Черкащині
0 Коментувати

Не вбачає своєї вини безсовісна матір на Черкащині.

Як тільки таких земля носить?

Жінка викликала поліцію, мовляв, прокинулась вранці, а її чотиримісячна дочка – мертва у візочку.

Як таке можливо? Від чого могла раптово померти цілком здорова дитина? Також по темі: Шокуюча знахідка на сходах коледжу на Львівщині - працівники зупинили роботу заради порятунку немовляти

Правда виявилась не просто страшною, від цієї драми гуде усе село.

Виявляється, молода жінка відправила свою донечку в могилу власними руками.

А тепер, ви тільки послухайте, звинувачує в біді не себе, а соцслужби, які не забрали у неї дитину.

Що ж сталося з дівчинкою насправді?

Здуріти можна від такої бездушності.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / 21-річна матір-стрілочниця зморила власне немовля холодом до смерті на Черкащині / 23.11.2021 19:11
23.11.2021 19:11

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь