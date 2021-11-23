21-річна матір-стрілочниця зморила власне немовля холодом до смерті на Черкащині

Не вбачає своєї вини безсовісна матір на Черкащині.

Як тільки таких земля носить?

Жінка викликала поліцію, мовляв, прокинулась вранці, а її чотиримісячна дочка – мертва у візочку.

Як таке можливо? Від чого могла раптово померти цілком здорова дитина? Також по темі: Шокуюча знахідка на сходах коледжу на Львівщині - працівники зупинили роботу заради порятунку немовляти

Правда виявилась не просто страшною, від цієї драми гуде усе село.

Виявляється, молода жінка відправила свою донечку в могилу власними руками.

А тепер, ви тільки послухайте, звинувачує в біді не себе, а соцслужби, які не забрали у неї дитину.

Що ж сталося з дівчинкою насправді?

Здуріти можна від такої бездушності.