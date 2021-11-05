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Video: 20-річну дівчину взяли у заручниці на Троєщині – як красуню визволяли з полону

Приспав увагу, попрохав допомоги, а зрештою… взяв у заручники! У Києві на Троєщині патрульні разом з рятувальниками визволяли з полону 20-річну дівчину. Коли правоохоронці зайшли у житло - господар був п'яний і ледве язиком ворушив. А жертва божилася - реально боялася за своє життя і цього чоловіка бачить вперше.[read_more_news] Та от сусіди зовсім іншої думки! Вони в один голос виправдовують затриманого пенсіонера і здогадуються, що могло бути насправді. Ви будете не те слово здивовані.

20-річну дівчину взяли у заручниці на Троєщині – як красуню визволяли з полону
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Приспав увагу, попрохав допомоги, а зрештою… взяв у заручники!

У Києві на Троєщині патрульні разом з рятувальниками визволяли з полону 20-річну дівчину.

Коли правоохоронці зайшли у житло – господар був п’яний і ледве язиком ворушив.

А жертва божилася – реально боялася за своє життя і цього чоловіка бачить вперше. Також по темі: Мріяв познайомитись з красунею, а натомість взяв у заручники - у Херсоні затримали 30-річного чоловіка

Та от сусіди зовсім іншої думки!

Вони в один голос виправдовують затриманого пенсіонера і здогадуються, що могло бути насправді.

Ви будете не те слово здивовані.

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ICTV / Надзвичайні новини / 20-річну дівчину взяли у заручниці на Троєщині – як красуню визволяли з полону / 05.11.2021 20:13
05.11.2021 20:13

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