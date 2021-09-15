19-річний юнак свою останню ніч провів у домі 49-річного чоловіка – пожежа на Львівщині

Поки усе село спало, в будинку живцем горіли двоє чоловіків.

Трагедія сталася на Львівщині прямо під боком у сусідів, але на сполох люди забили лише зранку.

Те, що люди побачили всередині просто не вкладається в голові: від господаря практично нічого не залишилося, а його 19-тирічний гість ще намагався рятуватися від пекельного полум’я, але не встиг.

Наша Євгенія Полікарпова дізналася вражаючі деталі цієї моторошної історії.