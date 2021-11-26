18-річний хлопець планував розібратись з дорослою компанією по-чесному та не вдалося – причини трагедії

Хотів розібратися по-чесному.

Але трагедії уникнути не вдалося!

На Хмельниччині 18-річний юнак пішов поговорити по-дорослому з набагато старшим 53-річним Едуардом.

От тільки ні по-чесному, ні по-доброму не вийшло. Також по темі: Коктейлем Молотова у вікно через телефон - пожежа у київській квартирі

Зчинилася масова бійка, в результаті якої чоловік загинув.

І попри те, що в цьому місиві брали участь кілька людей, запідозрили у вбивстві саме юнака.

Навіщо ж він пішов на розбірки у самісіньке лігво ворога?

І чому селяни не вірять, що добрий і привітний хлопчина міг заподіяти комусь смерть?