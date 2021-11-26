seach
ICTV - Разом краще

Video: 18-річний хлопець планував розібратись з дорослою компанією по-чесному та не вдалося – причини трагедії

Хотів розібратися по-чесному. Але трагедії уникнути не вдалося! На Хмельниччині 18-річний юнак пішов поговорити по-дорослому з набагато старшим 53-річним Едуардом. От тільки ні по-чесному, ні по-доброму не вийшло. [read_more_news] Зчинилася масова бійка, в результаті якої чоловік загинув. І попри те, що в цьому місиві брали участь кілька людей, запідозрили у вбивстві саме юнака. Навіщо ж він пішов на розбірки у самісіньке лігво ворога? І чому селяни не вірять, що добрий і привітний хлопчина міг заподіяти комусь смерть?

18-річний хлопець планував розібратись з дорослою компанією по-чесному та не вдалося – причини трагедії
0 Коментувати

Хотів розібратися по-чесному.

Але трагедії уникнути не вдалося!

На Хмельниччині 18-річний юнак пішов поговорити по-дорослому з набагато старшим 53-річним Едуардом.

От тільки ні по-чесному, ні по-доброму не вийшло. Також по темі: Коктейлем Молотова у вікно через телефон - пожежа у київській квартирі

Зчинилася масова бійка, в результаті якої чоловік загинув.

І попри те, що в цьому місиві брали участь кілька людей, запідозрили у вбивстві саме юнака.

Навіщо ж він пішов на розбірки у самісіньке лігво ворога?

І чому селяни не вірять, що добрий і привітний хлопчина міг заподіяти комусь смерть?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / 18-річний хлопець планував розібратись з дорослою компанією по-чесному та не вдалося – причини трагедії / 26.11.2021 19:59
26.11.2021 19:59

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь