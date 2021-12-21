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Video: 18-річні українки здобули золото на чемпіонаті світу з пляжного волейболу

Роби, що вмієш, і буде, що буде. Вони вміють правильно направляти свою енергію. Тендітні ззовні та вольові всередині! Двоє наших дівчат здобули золото молодіжного чемпіонату світу з пляжного волейболу, що проходив у Таїланді. У фіналі світової першості українські волейболістки перемогли команду іспанок.[read_more_news] Надзвичайні новини зустрічали чемпіонок на рідній землі і привітали з історичною перемогою. А дівчата розповіли, які неочікувані випробування випали на їхню долю через вологий тропічний клімат. Несподіваний поворот.

18-річні українки здобули золото на чемпіонаті світу з пляжного волейболу
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Роби, що вмієш, і буде, що буде.

Вони вміють правильно направляти свою енергію.

Тендітні ззовні та вольові всередині!

Двоє наших дівчат здобули золото молодіжного чемпіонату світу з пляжного волейболу, що проходив у Таїланді.

У фіналі світової першості українські волейболістки перемогли команду іспанок. Також по темі: Історія двірника-чемпіона - як у 49 років поїхати на чемпіонат світу з джиу-джитсу і виграти

Надзвичайні новини зустрічали чемпіонок на рідній землі і привітали з історичною перемогою.

А дівчата розповіли, які неочікувані випробування випали на їхню долю через вологий тропічний клімат.

Несподіваний поворот.

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ICTV / Надзвичайні новини / 18-річні українки здобули золото на чемпіонаті світу з пляжного волейболу / 21.12.2021 20:35
21.12.2021 20:35

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