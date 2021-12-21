Video: 18-річні українки здобули золото на чемпіонаті світу з пляжного волейболу
Роби, що вмієш, і буде, що буде.
Вони вміють правильно направляти свою енергію.
Тендітні ззовні та вольові всередині!
Двоє наших дівчат здобули золото молодіжного чемпіонату світу з пляжного волейболу, що проходив у Таїланді.
У фіналі світової першості українські волейболістки перемогли команду іспанок.[read_more_news]
Надзвичайні новини зустрічали чемпіонок на рідній землі і привітали з історичною перемогою.
А дівчата розповіли, які неочікувані випробування випали на їхню долю через вологий тропічний клімат.
Несподіваний поворот.
18-річні українки здобули золото на чемпіонаті світу з пляжного волейболу