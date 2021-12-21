18-річні українки здобули золото на чемпіонаті світу з пляжного волейболу

Роби, що вмієш, і буде, що буде.

Вони вміють правильно направляти свою енергію.

Тендітні ззовні та вольові всередині!

Двоє наших дівчат здобули золото молодіжного чемпіонату світу з пляжного волейболу, що проходив у Таїланді.

У фіналі світової першості українські волейболістки перемогли команду іспанок. Також по темі: Історія двірника-чемпіона - як у 49 років поїхати на чемпіонат світу з джиу-джитсу і виграти

Надзвичайні новини зустрічали чемпіонок на рідній землі і привітали з історичною перемогою.

А дівчата розповіли, які неочікувані випробування випали на їхню долю через вологий тропічний клімат.

Несподіваний поворот.