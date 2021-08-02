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Video: 18-річна дівчина за кермом вбила свого батька – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

За ґрати може потрапити 18-річна дівчина, бо вбила свого батька та його товариша. Не навмисно. Ця дика трагедія сталася на Чернігівщині. Зовсім юна водійка не втримала кермо і влетіла в будинок. [read_more_news] А на Дніпропетровщині бідолашний водій на Спринтері потрапив у справжні лещата смерті! Одна машина його спершу виштовхнула на зустрічку, а інші - добили. Жах та й годі.

18-річна дівчина за кермом вбила свого батька – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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За ґрати може потрапити 18-річна дівчина, бо вбила свого батька та його товариша. Не навмисно.

Ця дика трагедія сталася на Чернігівщині.

Зовсім юна водійка не втримала кермо і влетіла в будинок. Також по темі: Червоний спорткар закрутило, немов у центрифузі - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

А на Дніпропетровщині бідолашний водій на Спринтері потрапив у справжні лещата смерті!

Одна машина його спершу виштовхнула на зустрічку, а інші – добили.

Жах та й годі.

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ICTV / Надзвичайні новини / 18-річна дівчина за кермом вбила свого батька – ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 02.08.2021 20:00
02.08.2021 20:00

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