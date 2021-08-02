18-річна дівчина за кермом вбила свого батька – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

За ґрати може потрапити 18-річна дівчина, бо вбила свого батька та його товариша. Не навмисно.

Ця дика трагедія сталася на Чернігівщині.

Зовсім юна водійка не втримала кермо і влетіла в будинок. Також по темі: Червоний спорткар закрутило, немов у центрифузі - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

А на Дніпропетровщині бідолашний водій на Спринтері потрапив у справжні лещата смерті!

Одна машина його спершу виштовхнула на зустрічку, а інші – добили.

Жах та й годі.