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Video: 17-річний підліток прорубав додатковий вхід у магазин на Вінниччині

Орудувати сокирою цей персонаж теж навчився вправно. І на своєму шляху не бачив перепон. Навіть стіни - не проблема. У селі на Вінниччині 17-річний підліток прорубав додатковий вхід у магазин![read_more_news] Звісно, без згоди на те власників. Виніс касу, алкоголь, сигарети - дитячі забавки, погодьтеся. Заховав те добро у свій "схрон" і пішов спати. Як же вдалося вийти на слід цього юного хитруна? І головне, навіщо він таке вчудив? Шокуючі зізнання з перших вуст.

17-річний підліток прорубав додатковий вхід у магазин на Вінниччині
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Орудувати сокирою цей персонаж теж навчився вправно.

І на своєму шляху не бачив перепон.

Навіть стіни – не проблема.

У селі на Вінниччині 17-річний підліток прорубав додатковий вхід у магазин! Також по темі: Старший брат рубав сокирою молодшого на очах у матері

Звісно, без згоди на те власників.

Виніс касу, алкоголь, сигарети – дитячі забавки, погодьтеся.

Заховав те добро у свій “схрон” і пішов спати.

Як же вдалося вийти на слід цього юного хитруна?

І головне, навіщо він таке вчудив?

Шокуючі зізнання з перших вуст.

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ICTV / Надзвичайні новини / 17-річний підліток прорубав додатковий вхід у магазин на Вінниччині / 24.12.2021 20:06
24.12.2021 20:06

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