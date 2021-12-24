Video: 17-річний підліток прорубав додатковий вхід у магазин на Вінниччині

Орудувати сокирою цей персонаж теж навчився вправно. І на своєму шляху не бачив перепон. Навіть стіни - не проблема. У селі на Вінниччині 17-річний підліток прорубав додатковий вхід у магазин![read_more_news] Звісно, без згоди на те власників. Виніс касу, алкоголь, сигарети - дитячі забавки, погодьтеся. Заховав те добро у свій "схрон" і пішов спати. Як же вдалося вийти на слід цього юного хитруна? І головне, навіщо він таке вчудив? Шокуючі зізнання з перших вуст.