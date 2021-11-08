17-річний хлопець дорогою на побачення врятував життя пасажирам маршрутки у Мелітополі

В цього героя стати людиною – є великі шанси.

Ним справді можна пишатись.

У Мелітополі просто в дорозі водію маршрутки стало зле за кермом, він втратив свідомість.

Автобус з пасажирами, почало заносити на зустрічну смугу.

Здійнялась паніка, люди в салоні заверещали від страху. Також по темі: В Мелітополі коп протаранив джипом машину, де їхала родина із маленькою дитиною

Бо ж якась доля секунди – і усі вони могли опинитись в руках смерті.

Аж раптом, вирішальний крок задля порятунку робить, хто б ви думали?

Олександр, якому всього лиш 17 років.

Сашко не розгубився, кинувся до непритомного водія, схопив руль і зумів загальмувати!

Чи вдалося юнаку врятувати себе і усіх довкола?

Чи вижив водій?

Фінал – ну готовий сценарій для романтичного трилера.