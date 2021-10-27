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Video: 16-річний мажор влаштував у Харкові смертельну ДТП в манері горезвісної Зайцевої – всі подробиці

Харків знову здригається від моторошної аварії в манері горезвісної Зайцевої. Лише уявіть, 16-річний недоумок за кермом Інфініті летів на червоний, як осатанілий і вбив людину. Просто на людному перехресті, мажор зніс червоний легковик Шевроле. Удар був такої сили, що машина просто розлітається на друзки - відривається двигун і колеса.[read_more_news] А троє друзів гонщика, серед яких його однолітка – буквально вилітають з джипа. Вони живі, але з важкими травмами. Чого не скажеш про бідолашного 58-річного водія Шевроле - затиснутий у груді металу чоловік гине на місці. Лише юному мерзотнику – водієві Інфініті – як з гуся вода! Незначну травму голови отримав. І цей послідовник Олени Зайцевої, який просто дивом не повбивав ще когось, упевнений - його відмажуть. Просто подивіться, кого носить земля і як мерзотник вихваляється своїми диявольськими подвигами. Не повірите, але ви його вже бачили.

16-річний мажор влаштував у Харкові смертельну ДТП в манері горезвісної Зайцевої – всі подробиці
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Харків знову здригається від моторошної аварії в манері горезвісної Зайцевої.

Лише уявіть, 16-річний недоумок за кермом Інфініті летів на червоний, як осатанілий і вбив людину.

Просто на людному перехресті, мажор зніс червоний легковик Шевроле.

Удар був такої сили, що машина просто розлітається на друзки – відривається двигун і колеса. Також по темі: 15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ - жахаюча ДТП на Херсонщині

А троє друзів гонщика, серед яких його однолітка – буквально вилітають з джипа.

Вони живі, але з важкими травмами.

Чого не скажеш про бідолашного 58-річного водія Шевроле – затиснутий у груді металу чоловік гине на місці.

Лише юному мерзотнику – водієві Інфініті – як з гуся вода!

Незначну травму голови отримав.

І цей послідовник Олени Зайцевої, який просто дивом не повбивав ще когось, упевнений – його відмажуть.

Просто подивіться, кого носить земля і як мерзотник вихваляється своїми диявольськими подвигами.

Не повірите, але ви його вже бачили.

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ICTV / Надзвичайні новини / 16-річний мажор влаштував у Харкові смертельну ДТП в манері горезвісної Зайцевої – всі подробиці / 27.10.2021 19:59
27.10.2021 19:59

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