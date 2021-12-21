16-річну студентку підозрюють у вбивстві 43-річного сім’янина – інцидент на Черкащині

Кияни приголомшені суддівським безладом! У дітей знову намагаються забрати спорткомплекс
Небезпечні ялинки! Викрадачів новорічних красунь чекає неприємний сюрприз
Уся правда про постковідний синдром – медики розкрили страшні діагнози
24-річна матір задушила дворічну доньку заради помсти коханому
Не краде, а знищує! У передноворічному Миколаєві завівся ялинковий маніяк
Погром на цвинтарі – на Запоріжжі вандал розтрощив два десятки могил
Пластикові пакетики стають платними – як бути українцям
ДТП під Полтавою – в людей не залишилося шансів на порятунок