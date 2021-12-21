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Video: 16-річну студентку підозрюють у вбивстві 43-річного сім’янина – інцидент на Черкащині

Загибель цього 43-річного чолов'яги спершу нікого навіть не здивувала! Коли його знайшли мертвим на порозі власного дому, були певні - просто замерз. Адже бідовий чоловік не раз напивався і відключався просто неба.[read_more_news] Але всі довкола ой, як помилялися. На Черкащині у страшній розправі підозрюють шістнадцятирічну дівчину! Нібито це вона забила до смерті старшого селянина. Але ж яка кішка між ними пробігла? Що могло пов'язувати дорослого сім'янина і юну студентку? Тепер вона виправдовується - наміри були благородними.

16-річну студентку підозрюють у вбивстві 43-річного сім’янина – інцидент на Черкащині
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Загибель цього 43-річного чолов’яги спершу нікого навіть не здивувала!

Коли його знайшли мертвим на порозі власного дому, були певні – просто замерз.

Адже бідовий чоловік не раз напивався і відключався просто неба. Також по темі: Багатодітна мати вбила новонароджену доньку та три дні тримала крихітний труп у ванні

Але всі довкола ой, як помилялися.

На Черкащині у страшній розправі підозрюють шістнадцятирічну дівчину!

Нібито це вона забила до смерті старшого селянина.

Але ж яка кішка між ними пробігла?

Що могло пов’язувати дорослого сім’янина і юну студентку?

Тепер вона виправдовується – наміри були благородними.

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ICTV / Надзвичайні новини / 16-річну студентку підозрюють у вбивстві 43-річного сім’янина – інцидент на Черкащині / 21.12.2021 20:01
21.12.2021 20:01

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