16-річну студентку підозрюють у вбивстві 43-річного сім’янина – інцидент на Черкащині

Загибель цього 43-річного чолов’яги спершу нікого навіть не здивувала!

Коли його знайшли мертвим на порозі власного дому, були певні – просто замерз.

Адже бідовий чоловік не раз напивався і відключався просто неба. Також по темі: Багатодітна мати вбила новонароджену доньку та три дні тримала крихітний труп у ванні

Але всі довкола ой, як помилялися.

На Черкащині у страшній розправі підозрюють шістнадцятирічну дівчину!

Нібито це вона забила до смерті старшого селянина.

Але ж яка кішка між ними пробігла?

Що могло пов’язувати дорослого сім’янина і юну студентку?

Тепер вона виправдовується – наміри були благородними.