15-річним братам-близнюкам захотілося крові – привселюдний напад на жінку у Рівному

Історія, від якої просто холоне кров!

У Рівному двом 15-річним братам-близнюкам захотілося крові, і вони вирішили влаштувати привселюдну вуличну різанину.

Вранці вийшли у двір та напали на першу зустрічну.

Жінку двома ножами та ще й у спину бив лиш один з братів, але встиг нанести аж чотири удари. Також по темі: Брати влаштували кривавий відпочинок біля кафе у Запоріжжі

Постраждалу «швидка» доправила до лікарні, а юні покидьки накивали п’ятами.

Чи вдалося їх затримати, що зараз із жертвою нападу, та який біс вселився у хлопців, що їм аж так закортіло влаштувати таку показову розправу?

Павло Шамшин зібрав усі подробиці і вони шокують.