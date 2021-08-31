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Video: 15-річним братам-близнюкам захотілося крові – привселюдний напад на жінку у Рівному

Історія, від якої просто холоне кров! У Рівному двом 15-річним братам-близнюкам захотілося крові, і вони вирішили влаштувати привселюдну вуличну різанину. Вранці вийшли у двір та напали на першу зустрічну. Жінку двома ножами та ще й у спину бив лиш один з братів, але встиг нанести аж чотири удари. [read_more_news] Постраждалу «швидка» доправила до лікарні, а юні покидьки накивали п’ятами. Чи вдалося їх затримати, що зараз із жертвою нападу, та який біс вселився у хлопців, що їм аж так закортіло влаштувати таку показову розправу? Павло Шамшин зібрав усі подробиці і вони шокують.

15-річним братам-близнюкам захотілося крові – привселюдний напад на жінку у Рівному
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Історія, від якої просто холоне кров!

У Рівному двом 15-річним братам-близнюкам захотілося крові, і вони вирішили влаштувати привселюдну вуличну різанину.

Вранці вийшли у двір та напали на першу зустрічну.

Жінку двома ножами та ще й у спину бив лиш один з братів, але встиг нанести аж чотири удари.  Також по темі: Брати влаштували кривавий відпочинок біля кафе у Запоріжжі

Постраждалу «швидка» доправила до лікарні, а юні покидьки накивали п’ятами.

Чи вдалося їх затримати, що зараз із жертвою нападу, та який біс вселився у хлопців, що їм аж так закортіло влаштувати таку показову розправу?

Павло Шамшин зібрав усі подробиці і вони шокують.

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ICTV / Надзвичайні новини / 15-річним братам-близнюкам захотілося крові – привселюдний напад на жінку у Рівному / 31.08.2021 19:43
31.08.2021 19:43

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