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Video: 15-річний ліцеїст раптово загинув, знімаючи ефектне відео для соцмереж

Відкрив балончик із газом для заправки запальничок, вдихнув суміш – і впав замертво. Загадкова і аж надто раптова загибель 15-річного підлітка на Дніпропетровщині шокувала чи не усе містечко Першотравенськ. Відкачати непритомного школяра, якого знайшли на околиці міста просто посеред чужого городу, медики вже не змогли.[read_more_news] Люди губляться в здогадках – хлопець із гарної родини – що ж це було? Самогубство, вбивство чи може черговий смертельний челендж? Друзі підлітка, які були поряд у момент його загибелі, розповіли – хотіли просто зняти відео для соцмереж. Як раптом - щось пішло не так.

15-річний ліцеїст раптово загинув, знімаючи ефектне відео для соцмереж
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Відкрив балончик із газом для заправки запальничок, вдихнув суміш – і впав замертво.

Загадкова і аж надто раптова загибель 15-річного підлітка на Дніпропетровщині шокувала чи не усе містечко Першотравенськ.

Відкачати непритомного школяра, якого знайшли на околиці міста просто посеред чужого городу, медики вже не змогли. Також по темі: З дробовиком у школу? Погрози у соцмережах підняли на вуха правоохоронців Києва

Люди губляться в здогадках – хлопець із гарної родини – що ж це було?

Самогубство, вбивство чи може черговий смертельний челендж?

Друзі підлітка, які були поряд у момент його загибелі, розповіли – хотіли просто зняти відео для соцмереж.

Як раптом – щось пішло не так.

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ICTV / Надзвичайні новини / 15-річний ліцеїст раптово загинув, знімаючи ефектне відео для соцмереж / 16.09.2021 20:04
16.09.2021 20:04

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