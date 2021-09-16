15-річний ліцеїст раптово загинув, знімаючи ефектне відео для соцмереж

Відкрив балончик із газом для заправки запальничок, вдихнув суміш – і впав замертво.

Загадкова і аж надто раптова загибель 15-річного підлітка на Дніпропетровщині шокувала чи не усе містечко Першотравенськ.

Відкачати непритомного школяра, якого знайшли на околиці міста просто посеред чужого городу, медики вже не змогли. Також по темі: З дробовиком у школу? Погрози у соцмережах підняли на вуха правоохоронців Києва

Люди губляться в здогадках – хлопець із гарної родини – що ж це було?

Самогубство, вбивство чи може черговий смертельний челендж?

Друзі підлітка, які були поряд у момент його загибелі, розповіли – хотіли просто зняти відео для соцмереж.

Як раптом – щось пішло не так.