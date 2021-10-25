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Video: 15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ – жахаюча ДТП на Херсонщині

Жахлива трагедія на Херсонщині: четверо юнаків загинули, ще двоє опинилися у лікарні внаслідок карколомної аварії біля села Велика Олександрівка. 15-річний хлопець взяв батьківську машину та поїхав вночі кататися із друзями, на трасі не впорався з керуванням. Чому неповнолітній опинився за кермом, як весела компанія розважалася у машині усього за кілька хвилин до загибелі, що розповідають місцеві жителі - на місці аварії побували наші кореспонденти.

15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ – жахаюча ДТП на Херсонщині
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Жахлива трагедія на Херсонщині: четверо юнаків загинули, ще двоє опинилися у лікарні внаслідок карколомної аварії біля села Велика Олександрівка.

15-річний хлопець взяв батьківську машину та поїхав вночі кататися із друзями, на трасі не впорався з керуванням.

Чому неповнолітній опинився за кермом, як весела компанія розважалася у машині усього за кілька хвилин до загибелі, що розповідають місцеві жителі – на місці аварії побували наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / 15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ – жахаюча ДТП на Херсонщині / 25.10.2021 19:41
25.10.2021 19:41

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