15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ – жахаюча ДТП на Херсонщині

Жахлива трагедія на Херсонщині: четверо юнаків загинули, ще двоє опинилися у лікарні внаслідок карколомної аварії біля села Велика Олександрівка.

15-річний хлопець взяв батьківську машину та поїхав вночі кататися із друзями, на трасі не впорався з керуванням.

Чому неповнолітній опинився за кермом, як весела компанія розважалася у машині усього за кілька хвилин до загибелі, що розповідають місцеві жителі – на місці аварії побували наші кореспонденти.