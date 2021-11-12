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Video: 15-річна дівчинка помирає на очах старшого брата – водія-вбивцю затримали в Одесі

Зніс дітей просто на пішохідному переході і втік. 15-річна дівчинка, стікаючи кров’ю, помирає на очах свого старшого брата, який лиш дивом зміг врятуватись від смерті. В Одесі обрали запобіжний захід водію-убивці, який порушив усі правила і збив на зебрі брата і сестру.[read_more_news] Дівчинка потужного удару не пережила, водій же утікає і згодом в його машині знайдуть порожню пляшку пива. А він буде всіляко заперечувати, що пив. Куди так поспішав цей боягуз? Чи справді був під мухою? Чому не допоміг своїм жертвам? Його виправдання на голову не налазять.

15-річна дівчинка помирає на очах старшого брата – водія-вбивцю затримали в Одесі
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Зніс дітей просто на пішохідному переході і втік.

15-річна дівчинка, стікаючи кров’ю, помирає на очах свого старшого брата, який лиш дивом зміг врятуватись від смерті.

В Одесі обрали запобіжний захід водію-убивці, який порушив усі правила і збив на зебрі брата і сестру. Також по темі: 15-річна студентка загинула під колесами "німця" на очах у шокованого брата - ДТП в Одесі

Дівчинка потужного удару не пережила, водій же утікає і згодом в його машині знайдуть порожню пляшку пива.

А він буде всіляко заперечувати, що пив.

Куди так поспішав цей боягуз?

Чи справді був під мухою?

Чому не допоміг своїм жертвам?

Його виправдання на голову не налазять.

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ICTV / Надзвичайні новини / 15-річна дівчинка помирає на очах старшого брата – водія-вбивцю затримали в Одесі / 12.11.2021 20:10
12.11.2021 20:10

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