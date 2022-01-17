seach
ICTV - Разом краще

Video: 14-річного школяра заманили на побачення – назад його вже виносили! Страшна екзекуція на Запоріжжі

Наче теж летів ті сотні метрів в обрив. Травми цього 14-річного хлопця неймовірно жахають. Але не знаєш вже, що гірше - зірватися в прірву чи стати жертвою своїх однолітків! Холод по спині пробігає від розваг, які вигадали собі підлітки на Запоріжжі. "Дітки" заманили свого товариша начебто на побачення, але насправді влаштували хлопцеві дику катівню.[read_more_news] Гасили на тілі недопалки, змушували їх ковтати, нещадно били та принижували. Школяр нині оговтується після тяжкої психологічної травми. Приголомшує і те, хто став ініціатором екзекуції. І чому жодна служба, де працюють серйозні дядьки та тітоньки і отримують за це гроші, навіть пальцем не поворухнула, аби запобігти трагедії.

14-річного школяра заманили на побачення – назад його вже виносили! Страшна екзекуція на Запоріжжі
0 Коментувати

Наче теж летів ті сотні метрів в обрив.

Травми цього 14-річного хлопця неймовірно жахають.

Але не знаєш вже, що гірше – зірватися в прірву чи стати жертвою своїх однолітків!

Холод по спині пробігає від розваг, які вигадали собі підлітки на Запоріжжі.

“Дітки” заманили свого товариша начебто на побачення, але насправді влаштували хлопцеві дику катівню. Також по темі: Винуватця гибелі 15-річного школяра покарають? В Одесі обрали запобіжний захід водію, що скоїв смертельне ДТП

Гасили на тілі недопалки, змушували їх ковтати, нещадно били та принижували.

Школяр нині оговтується після тяжкої психологічної травми.

Приголомшує і те, хто став ініціатором екзекуції.

І чому жодна служба, де працюють серйозні дядьки та тітоньки і отримують за це гроші, навіть пальцем не поворухнула, аби запобігти трагедії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / 14-річного школяра заманили на побачення – назад його вже виносили! Страшна екзекуція на Запоріжжі / 17.01.2022 20:01
17.01.2022 20:01

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь