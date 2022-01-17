14-річного школяра заманили на побачення – назад його вже виносили! Страшна екзекуція на Запоріжжі

Наче теж летів ті сотні метрів в обрив.

Травми цього 14-річного хлопця неймовірно жахають.

Але не знаєш вже, що гірше – зірватися в прірву чи стати жертвою своїх однолітків!

Холод по спині пробігає від розваг, які вигадали собі підлітки на Запоріжжі.

“Дітки” заманили свого товариша начебто на побачення, але насправді влаштували хлопцеві дику катівню. Також по темі: Винуватця гибелі 15-річного школяра покарають? В Одесі обрали запобіжний захід водію, що скоїв смертельне ДТП

Гасили на тілі недопалки, змушували їх ковтати, нещадно били та принижували.

Школяр нині оговтується після тяжкої психологічної травми.

Приголомшує і те, хто став ініціатором екзекуції.

І чому жодна служба, де працюють серйозні дядьки та тітоньки і отримують за це гроші, навіть пальцем не поворухнула, аби запобігти трагедії.