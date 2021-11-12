13-річні діти потрапили під колеса джипа у Харкові – підлітки народились в бронежилетах

Харків вкотре здригається від моторошної аварії – просто на зебрі, ігноруючи червоний сигнал світлофору, елітний позашляховик чавить натовп пішоходів.

На ці кадри дивитися боляче.

Під колесами джипа опинилися одразу двоє підлітків – хлопець та дівчина, яким всього по 13 років.

Дівчинку авто збиває з ніг і переїжджає передніми колесами!

А от хлопця чіпляє капотом і ще кілька метрів тягне по асфальту.

Це просто диво, що після такого жаху діти взагалі живі. Також по темі: Харків - столиця моторошних ДТП? Жінка за кермом Інфініті відправила людину на той світ

Не інакше, як народилися у бронежилетах, кажуть лікарі.

А що ж скажений водій, який навіть не думав гальмувати?

Здуріти можна, він сів за кермо – навіть не п’яний – ще гірше!

Але що обурює найбільше – буквально за годину до страшної аварії бачили його несамовиті піруети на дорозі і навіть повідомили про них патрульним.

Чому ж копи вчасно не відреагували і не попередили трагедію, яка скалічила дитячі життя і чудом не вбила?

Невимовний жах.