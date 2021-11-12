Video: 12-річний хлопчик обгорів на даху вагона! Залізниця – не ігровий майданчик
Дерся прямісінько в лапи смерті, бо закортіло розважитись.
В результаті, отримав удар струмом у 27 тисяч вольтів.
У містечку Дубні на Рівненщині 12-річний підліток заліз на вагон і отримав жахливі опіки.[read_more_news]
В бідолашного обгоріло майже усе тіло.
Хлопець ще й покликав до себе товариша.
Той теж почав залазити, але відчув удари струмом і бачив, як донизу, мов смолоскип, падає його друг.
Чи виживе малий екстремал?
Куди батьки дивились?
Пекельна драма, яку має бачити кожен.
12-річний хлопчик обгорів на даху вагона! Залізниця – не ігровий майданчик