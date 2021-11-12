12-річний хлопчик обгорів на даху вагона! Залізниця – не ігровий майданчик

Дерся прямісінько в лапи смерті, бо закортіло розважитись.

В результаті, отримав удар струмом у 27 тисяч вольтів.

У містечку Дубні на Рівненщині 12-річний підліток заліз на вагон і отримав жахливі опіки. Також по темі: Під час відпочинку згоріли живцем у вагоні! Пожежа на залізниці забрала життя робітників

В бідолашного обгоріло майже усе тіло.

Хлопець ще й покликав до себе товариша.

Той теж почав залазити, але відчув удари струмом і бачив, як донизу, мов смолоскип, падає його друг.

Чи виживе малий екстремал?

Куди батьки дивились?

Пекельна драма, яку має бачити кожен.