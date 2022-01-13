10-річний хлопчик спалахнув немов сірник – сімейна драма на Кіровоградщині

Шокуюча та пекельна сімейна драма на Кіровоградщині.

Від безжального полум’я постраждав 10-річний хлопчик.

В дитини 50% опіків всього тіла.

І лікарі не дають жодних прогнозів. Також по темі: У пожежі на Полтавщині згоріла маленька дівчинка - рокова необачність батьків

Матір на кілька хвилин покинула вдома самих своїх 5 дітей, а вже незабаром за нею до сусіднього будинку бабусі прибігли її налякані діти, а разом з ними й обгорілий хлопчик.

Що могло статися з дитиною?

Та чому хлопчик, спалахнув немов сірник?

Страшна історія.