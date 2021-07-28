10-літній Шумахер розтрощив батькову Теслу – елітна ДТП у Києві

У столиці карколомна аварія за участю Тесли.

Ну так, шкода дорогущий електрокар, але усе б нічого, якби не водій, що спричинив ДТП.

Бо за кермом легковика була дитина!

Очевидці кажуть малому Шумахеру було не більше 10 років і хлопчик ледь виднівся за керма! Також по темі: Тесла потрапила у жахливу ДТП у передмісті Хмельницького

Він на повних парах спершу протаранив іншу автівку, потім вилетів на бордюр що у Тесли аж відірвало колесо!

Очевидці кажуть, що то батько всадовив сина, аби з малечку вчився ганяти.

Ну а раптом доведеться страхувати тата.

Але от чоловіку його небезпечна витівка, мабуть, зійде з рук, бо копи навіть не збираються перевіряти той факт чи дійсно за кермом електрокара була дитина, як то кажуть не бачили – значить нічого не було.