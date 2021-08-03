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Video: Зима близко! Стоимость тепла может вырасти вдвое — целые города переходят на автономное отопление

Готовь котел с лета, чтобы не мерзнуть зимой. Безумные тарифы на тепло, которые ожидают нас в этом сезоне, заставляют украинцев массово отказываться от центрального отопления и подключаться к автономному, даже однокомнатные квартиры. И хотя удовольствие это не из дешевых, но обещает существенную экономию на платежках.[read_more_news] От услуг традиционных котельных люди отказываются целыми домами, более того - микрорайонами, а также городами. Во львовском Бориславе, к примеру, этой зимой от трубы отключат уже практически все высотки, правда, этот процесс не для всех оказался добровольным. Почему людей принудительно заставляют переходить на автономное отопление, есть ли альтернатива, и что предлагают тепловики, чтобы снизить тарифы,  нашей Евгении Поликарповой рассказали всю правду о цене тепла в домах.

Зима близко! Стоимость тепла может вырасти вдвое — целые города переходят на автономное отопление
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Готовь котел с лета, чтобы не мерзнуть зимой.

Безумные тарифы на тепло, которые ожидают нас в этом сезоне, заставляют украинцев массово отказываться от центрального отопления и подключаться к автономному, даже однокомнатные квартиры.

И хотя удовольствие это не из дешевых, но обещает существенную экономию на платежках. Также по теме: Газовый котел принес беду в дом матери и сына в Одесской области

От услуг традиционных котельных люди отказываются целыми домами, более того — микрорайонами, а также городами.

Во львовском Бориславе, к примеру, этой зимой от трубы отключат уже практически все высотки, правда, этот процесс не для всех оказался добровольным.

Почему людей принудительно заставляют переходить на автономное отопление, есть ли альтернатива, и что предлагают тепловики, чтобы снизить тарифы,  нашей Евгении Поликарповой рассказали всю правду о цене тепла в домах.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Зима близко! Стоимость тепла может вырасти вдвое — целые города переходят на автономное отопление / 03.08.2021 20:14
03.08.2021 20:14

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