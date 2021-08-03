Video: Зима близко! Стоимость тепла может вырасти вдвое — целые города переходят на автономное отопление

Готовь котел с лета, чтобы не мерзнуть зимой. Безумные тарифы на тепло, которые ожидают нас в этом сезоне, заставляют украинцев массово отказываться от центрального отопления и подключаться к автономному, даже однокомнатные квартиры. И хотя удовольствие это не из дешевых, но обещает существенную экономию на платежках.[read_more_news] От услуг традиционных котельных люди отказываются целыми домами, более того - микрорайонами, а также городами. Во львовском Бориславе, к примеру, этой зимой от трубы отключат уже практически все высотки, правда, этот процесс не для всех оказался добровольным. Почему людей принудительно заставляют переходить на автономное отопление, есть ли альтернатива, и что предлагают тепловики, чтобы снизить тарифы, нашей Евгении Поликарповой рассказали всю правду о цене тепла в домах.