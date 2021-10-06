Зять живьем сжег собственную тещу — адская семейная ссора на Николаевщине

Семейная ссора закончилась ужасным убийством — на Николаевщине зять живьем сжег собственную тещу.

В городе Снигиревка мужчина облил 84-летнюю бабушку бензином и поджег, а когда очнулся, то уже горела вся летняя кухня с несчастной тещей внутри.

Что так разозлило обычного пенсионера и почему соседи говорят, что жертвой должна была стать совсем другая женщина?

На месте побывали наши корреспонденты.