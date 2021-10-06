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Video: Зять живьем сжег собственную тещу — адская семейная ссора на Николаевщине

Семейная ссора закончилась ужасным убийством - на Николаевщине зять живьем сжег собственную тещу. В городе Снигиревка мужчина облил 84-летнюю бабушку бензином и поджег, а когда очнулся, то уже горела вся летняя кухня с несчастной тещей внутри. Что так разозлило обычного пенсионера и почему соседи говорят, что жертвой должна была стать совсем другая женщина? На месте побывали наши корреспонденты.

Зять живьем сжег собственную тещу — адская семейная ссора на Николаевщине
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Семейная ссора закончилась ужасным убийством — на Николаевщине зять живьем сжег собственную тещу.

В городе Снигиревка мужчина облил 84-летнюю бабушку бензином и поджег, а когда очнулся, то уже горела вся летняя кухня с несчастной тещей внутри.

Что так разозлило обычного пенсионера и почему соседи говорят, что жертвой должна была стать совсем другая женщина?

На месте побывали наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Зять живьем сжег собственную тещу — адская семейная ссора на Николаевщине / 06.10.2021 19:57
06.10.2021 19:57

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