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Video: Зять погиб от руки тещиной сестры – убийство в Кременчуге

Бездыханное тело мужчины в постели утром обнаружили его жена, теща и еще одна родственница. Покойник был в окровавленной одежде и с ножевой раной. Эксперты сразу поняли, его убили. [read_more_news] Полицейским женщины объяснили, что мужчину кто-то ранил, когда он возвращался с работы. Почему же не вызывали медиков, не позвонили в полицию сразу? Ведь правда очень отличалась от версии родственниц. Свою смерть погибший встретил в доме, где, казалось бы, никто не посмел сказать ему даже кривого слова.

Зять погиб от руки тещиной сестры – убийство в Кременчуге
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Бездыханное тело мужчины в постели утром обнаружили его жена, теща и еще одна родственница.

Покойник был в окровавленной одежде и с ножевой раной.

Эксперты сразу поняли, его убили. Также по теме: Мужчина имел счастливую семью, а потом бросил гранату в жену и ее родственников - что же случилось

Полицейским женщины объяснили, что мужчину кто-то ранил, когда он возвращался с работы.

Почему же не вызывали медиков, не позвонили в полицию сразу?

Ведь правда очень отличалась от версии родственниц.

Свою смерть погибший встретил в доме, где, казалось бы, никто не посмел сказать ему даже кривого слова.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Зять погиб от руки тещиной сестры – убийство в Кременчуге / 29.11.2021 19:47
29.11.2021 19:47

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