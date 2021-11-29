Зять погиб от руки тещиной сестры – убийство в Кременчуге

Бездыханное тело мужчины в постели утром обнаружили его жена, теща и еще одна родственница.

Покойник был в окровавленной одежде и с ножевой раной.

Эксперты сразу поняли, его убили. Также по теме: Мужчина имел счастливую семью, а потом бросил гранату в жену и ее родственников - что же случилось

Полицейским женщины объяснили, что мужчину кто-то ранил, когда он возвращался с работы.

Почему же не вызывали медиков, не позвонили в полицию сразу?

Ведь правда очень отличалась от версии родственниц.

Свою смерть погибший встретил в доме, где, казалось бы, никто не посмел сказать ему даже кривого слова.