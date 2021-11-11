Video: Звуки взрывов и автоматная очередь. Входы и выходы выставочного центра в Киеве заблокированы — что происходило

В столичном Выставочном центре с самого утра происходит нечто непостижимое. Там слышны взрывы и даже стрельба. Вся территория буквально нашпигована правоохранителями. Десятки спецавтомобилей, скорые с медиками. Перекрыты входы и выходы.[read_more_news] Впоследствии выяснилось - террористы ворвались на официальную встречу двух глав иностранных государств и захватили кучу заложников! Переговоры результатов не дали, поэтому спецназовцы пошли на штурм. Что же там происходит на самом деле? Чем закончился переполох? Александр Храпач был в эпицентре напряженных событий и вернулся.