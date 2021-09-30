Обольщала другого на глазах у любимого и обещала счастливую жизнь! Коварная расправа в Черкасской области

Нелепая, но очень страшная расправа произошла на Черкасщине.

Немощного человека с инвалидностью зверски задушили.

И пока родные искали без вести пропавшего, тело несчастного почти трое суток пролежало в реке. Также по теме: Пьяную медсестру подозревают в интиме с пациентом - громкий скандал в гериатрическом пансионате Днепра

Пока случайный прохожий не сообщил в полицию о жуткой находке.

Страшно, но своего душегуба жертва хорошо знала и сама пришла в ее дом.

Потому что верила в ее человечность.

Драма, поражает цинизмом и жестокостью.