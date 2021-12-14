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Video: Встреча с охранниками довела до инфаркта? Чем для пенсионерки закончился обыск в столичном гипермаркете

Затащили в подсобку и требовали признаться, что, как оказалось, не делала! В Киеве пенсионерка попала в больницу с инфарктом после встречи с охранниками строительного гипермаркета! Женщину вроде бы заподозрили в краже. [read_more_news] Ибо заметили вешалку, которая выглядывала у нее из-за воротника куртки. Вы будете удивлены, когда узнаете, что киевлянка действительно носит его постоянно с собой. Собирается ли пострадавшая искать правды и какова позиция у представителей сети? Выяснял Александр Храпач.

Встреча с охранниками довела до инфаркта? Чем для пенсионерки закончился обыск в столичном гипермаркете
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Затащили в подсобку и требовали признаться, что, как оказалось, не делала!

В Киеве пенсионерка попала в больницу с инфарктом после встречи с охранниками строительного гипермаркета!

Женщину вроде бы заподозрили в краже. Также по теме: Массовая драка с полицией в Харькове: как зажигательная вечеринка превратилась в побоище

Ибо заметили вешалку, которая выглядывала у нее из-за воротника куртки.

Вы будете удивлены, когда узнаете, что киевлянка действительно носит его постоянно с собой.

Собирается ли пострадавшая искать правды и какова позиция у представителей сети?

Выяснял Александр Храпач.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Встреча с охранниками довела до инфаркта? Чем для пенсионерки закончился обыск в столичном гипермаркете / 14.12.2021 19:48
14.12.2021 19:48

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