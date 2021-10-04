Дерзкий обстрел машины главы Госархива — все подробности

А такое мы уже видели, буквально несколько недель назад.

Это как эпидемия какая-то.

В Киеве снова дерзкий обстрел машины чиновника.

Авто главы Госархива едва не изрешетили прямо во дворе самого учреждения. [Read_more_news]

Все произошло утром, когда водитель подошел к служебной машине.

К сожалению, пуля попала мужчине в подбородок.

Неужели это предупреждение чиновнику, кому он перешел дорогу?

Игорь Шумик уже узнал чьи это опасные выходки.