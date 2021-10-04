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Video: Дерзкий обстрел машины главы Госархива — все подробности

А такое мы уже видели, буквально несколько недель назад. Это как эпидемия какая-то. В Киеве снова дерзкий обстрел машины чиновника. Авто главы Госархива едва не изрешетили прямо во дворе самого учреждения. [Read_more_news] Все произошло утром, когда водитель подошел к служебной машине. К сожалению, пуля попала мужчине в подбородок. Неужели это предупреждение чиновнику, кому он перешел дорогу? Игорь Шумик уже узнал чьи это опасные выходки.

Дерзкий обстрел машины главы Госархива — все подробности
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А такое мы уже видели, буквально несколько недель назад.

Это как эпидемия какая-то.

В Киеве снова дерзкий обстрел машины чиновника.

Авто главы Госархива едва не изрешетили прямо во дворе самого учреждения. [Read_more_news]

Все произошло утром, когда водитель подошел к служебной машине.

К сожалению, пуля попала мужчине в подбородок.

Неужели это предупреждение чиновнику, кому он перешел дорогу?

Игорь Шумик уже узнал чьи это опасные выходки.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дерзкий обстрел машины главы Госархива — все подробности / 04.10.2021 20:07
04.10.2021 20:07

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