Дерзкое нападение на девушку с проблемами слуха — в Ровно набирает обороты новая жуткая игра

В Ровно изверг с ножом напал на глухонемую девушку.

Никаких денег или ценностей мясник у своей жертвы не забрал, а пострадавшую с ранением в живот «скорая» доставила в больницу.

У нее было сильное кровотечение, поэтому девушку сразу положили на операционный стол. Также по теме: Как дети спасали своих глухонемых родителей от верной смерти в Запорожье

Удалось спасти ей жизнь и что стало причиной дерзкого нападения?

Неужели это какая-то новая жуткая игра, когда людей режут ради того, чтобы просто увидеть, как они истекают кровью?

Все подробности далее в репортаже Павла Шамшина.