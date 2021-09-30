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Video: Дерзкое нападение на девушку с проблемами слуха — в Ровно набирает обороты новая жуткая игра

В Ровно изверг с ножом напал на глухонемую девушку. Никаких денег или ценностей мясник у своей жертвы не забрал, а пострадавшую с ранением в живот «скорая» доставила в больницу. У нее было сильное кровотечение, поэтому девушку сразу положили на операционный стол. [read_more_news] Удалось спасти ей жизнь и что стало причиной дерзкого нападения? Неужели это какая-то новая жуткая игра, когда людей режут ради того, чтобы просто увидеть, как они истекают кровью? Все подробности далее в репортаже Павла Шамшина.

Дерзкое нападение на девушку с проблемами слуха — в Ровно набирает обороты новая жуткая игра
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В Ровно изверг с ножом напал на глухонемую девушку.

Никаких денег или ценностей мясник у своей жертвы не забрал, а пострадавшую с ранением в живот «скорая» доставила в больницу.

У нее было сильное кровотечение, поэтому девушку сразу положили на операционный стол. Также по теме: Как дети спасали своих глухонемых родителей от верной смерти в Запорожье

Удалось спасти ей жизнь и что стало причиной дерзкого нападения?

Неужели это какая-то новая жуткая игра, когда людей режут ради того, чтобы просто увидеть, как они истекают кровью?

Все подробности далее в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дерзкое нападение на девушку с проблемами слуха — в Ровно набирает обороты новая жуткая игра / 30.09.2021 19:56
30.09.2021 19:56

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