Руины вместо подъезда и трое пострадавших. Ужасные последствия взрыва в центре Львова

Три человека в больнице, разрушены жилища и шок соседей от пережитого армагедона.

Последствия взрыва в жилом доме в центре Львова ужасают своими масштабами.

Прямо накануне праздников сразу несколько семей остались без крова, и все это из-за газовой колонки, которую только месяц назад ремонтировал частник.

Что рассказывают владельцы квартиры, ставшей эпицентром трагедии? Также по теме: Молодая пара угорела в собственной квартире. Трагическая история из Винницы

Как себя сейчас чувствуют?

И безопасно ли людям возвращаться в свои дома?

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте взрыва и готова рассказать все детали этой страшной трагедии.