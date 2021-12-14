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Video: Руины вместо подъезда и трое пострадавших. Ужасные последствия взрыва в центре Львова

Три человека в больнице, разрушены жилища и шок соседей от пережитого армагедона. Последствия взрыва в жилом доме в центре Львова ужасают своими масштабами. Прямо накануне праздников сразу несколько семей остались без крова, и все это из-за газовой колонки, которую только месяц назад ремонтировал частник. Что рассказывают владельцы квартиры, ставшей эпицентром трагедии? [read_more_news] Как себя сейчас чувствуют? И безопасно ли людям возвращаться в свои дома? Наша Евгения Поликарпова побывала на месте взрыва и готова рассказать все детали этой страшной трагедии.

Руины вместо подъезда и трое пострадавших. Ужасные последствия взрыва в центре Львова
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Три человека в больнице, разрушены жилища и шок соседей от пережитого армагедона.

Последствия взрыва в жилом доме в центре Львова ужасают своими масштабами.

Прямо накануне праздников сразу несколько семей остались без крова, и все это из-за газовой колонки, которую только месяц назад ремонтировал частник.

Что рассказывают владельцы квартиры, ставшей эпицентром трагедии? Также по теме: Молодая пара угорела в собственной квартире. Трагическая история из Винницы

Как себя сейчас чувствуют?

И безопасно ли людям возвращаться в свои дома?

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте взрыва и готова рассказать все детали этой страшной трагедии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Руины вместо подъезда и трое пострадавших. Ужасные последствия взрыва в центре Львова / 14.12.2021 19:34
14.12.2021 19:34

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