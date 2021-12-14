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Video: Исчезли вместе с семейным автомобилем. В Сумской области двое мальчиков сбежали от приемных родителей

130 километров и трое суток на двоих. Весть об исчезновении 15-летнего и 10-летнего братьев буквально всколыхнула Сумскую область. Фото ребят облетели сеть. Родители буквально умоляли всех о помощи. Приемная мать однажды утром просто нашла пустые кровати в комнате детей, хотя с вечера укладывала их спать. Также оказалось, что в ту же ночь из гаража пропал и семейный автомобиль. Неужели малышей угнали и вывезли на родительской машине? [read_more_news] Трудно даже представить, какие ужасные мысли терзали несчастных супругов. Особенно, когда заброшенную, сломанную машину копы нашли в соседней области. Просто потрясающая история!

Исчезли вместе с семейным автомобилем. В Сумской области двое мальчиков сбежали от приемных родителей
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130 километров и трое суток на двоих.

Весть об исчезновении 15-летнего и 10-летнего братьев буквально всколыхнула Сумскую область.

Фото ребят облетели сеть.

Родители буквально умоляли всех о помощи.

Приемная мать однажды утром просто нашла пустые кровати в комнате детей, хотя с вечера укладывала их спать.

Также оказалось, что в ту же ночь из гаража пропал и семейный автомобиль.

Неужели малышей угнали и вывезли на родительской машине? Также по теме: Развлечения с последствиями. В Луцке несовершеннолетний гонщик сбил 6 пешеходов, убегая от полиции

Трудно даже представить, какие ужасные мысли терзали несчастных супругов.

Особенно, когда заброшенную, сломанную машину копы нашли в соседней области.

Просто потрясающая история!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Исчезли вместе с семейным автомобилем. В Сумской области двое мальчиков сбежали от приемных родителей / 14.12.2021 20:06
14.12.2021 20:06

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