Исчезли вместе с семейным автомобилем. В Сумской области двое мальчиков сбежали от приемных родителей

130 километров и трое суток на двоих.

Весть об исчезновении 15-летнего и 10-летнего братьев буквально всколыхнула Сумскую область.

Фото ребят облетели сеть.

Родители буквально умоляли всех о помощи.

Приемная мать однажды утром просто нашла пустые кровати в комнате детей, хотя с вечера укладывала их спать.

Также оказалось, что в ту же ночь из гаража пропал и семейный автомобиль.

Неужели малышей угнали и вывезли на родительской машине? Также по теме: Развлечения с последствиями. В Луцке несовершеннолетний гонщик сбил 6 пешеходов, убегая от полиции

Трудно даже представить, какие ужасные мысли терзали несчастных супругов.

Особенно, когда заброшенную, сломанную машину копы нашли в соседней области.

Просто потрясающая история!