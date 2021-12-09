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Video: Пропавшую при загадочных обстоятельствах 23-летнюю девушку из Ужгорода нашли мертвой

Сначала загадочное исчезновение, а затем страшная правда и смерть несчастной девушки. Несколько недель подряд по всей Украине искали пропавшую 23-летнюю девушку из Ужгорода. Она уехала с двухлетним сыном в сторону столицы и словно растворилась в воздухе. [read_more_news] Но со временем в лесу под Киевом копны найдут сожженные остатки несчастной, а в доме ее товарища обнаружат кусочки костей, которые не уничтожил огонь. Парень признался в страшном – он вместе с подружкой хладнокровно сжег тело Нели! Но убеждает, что это не он убил беднягу. Это настоящая детективная история, от которой жутко.

Пропавшую при загадочных обстоятельствах 23-летнюю девушку из Ужгорода нашли мертвой
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Сначала загадочное исчезновение, а затем страшная правда и смерть несчастной девушки.

Несколько недель подряд по всей Украине искали пропавшую 23-летнюю девушку из Ужгорода.

Она уехала с двухлетним сыном в сторону столицы и словно растворилась в воздухе. Также по теме: Загадочно исчезла в пасхальную ночь по дороге из церкви домой - поиск исчезнувшей на Пасху

Но со временем в лесу под Киевом копны найдут сожженные остатки несчастной, а в доме ее товарища обнаружат кусочки костей, которые не уничтожил огонь.

Парень признался в страшном – он вместе с подружкой хладнокровно сжег тело Нели!

Но убеждает, что это не он убил беднягу.

Это настоящая детективная история, от которой жутко.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пропавшую при загадочных обстоятельствах 23-летнюю девушку из Ужгорода нашли мертвой / 09.12.2021 18:59
09.12.2021 18:59

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