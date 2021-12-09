Video: Пропавшую при загадочных обстоятельствах 23-летнюю девушку из Ужгорода нашли мертвой
Сначала загадочное исчезновение, а затем страшная правда и смерть несчастной девушки.
Несколько недель подряд по всей Украине искали пропавшую 23-летнюю девушку из Ужгорода.
Она уехала с двухлетним сыном в сторону столицы и словно растворилась в воздухе. [read_more_news]
Но со временем в лесу под Киевом копны найдут сожженные остатки несчастной, а в доме ее товарища обнаружат кусочки костей, которые не уничтожил огонь.
Парень признался в страшном – он вместе с подружкой хладнокровно сжег тело Нели!
Но убеждает, что это не он убил беднягу.
Это настоящая детективная история, от которой жутко.
Пропавшую при загадочных обстоятельствах 23-летнюю девушку из Ужгорода нашли мертвой