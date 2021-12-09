Пропавшую при загадочных обстоятельствах 23-летнюю девушку из Ужгорода нашли мертвой

Сначала загадочное исчезновение, а затем страшная правда и смерть несчастной девушки.

Несколько недель подряд по всей Украине искали пропавшую 23-летнюю девушку из Ужгорода.

Она уехала с двухлетним сыном в сторону столицы и словно растворилась в воздухе. Также по теме: Загадочно исчезла в пасхальную ночь по дороге из церкви домой - поиск исчезнувшей на Пасху

Но со временем в лесу под Киевом копны найдут сожженные остатки несчастной, а в доме ее товарища обнаружат кусочки костей, которые не уничтожил огонь.

Парень признался в страшном – он вместе с подружкой хладнокровно сжег тело Нели!

Но убеждает, что это не он убил беднягу.

Это настоящая детективная история, от которой жутко.