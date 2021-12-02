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Video: Пропавшую месяц назад на Ровенщине женщину до сих пор не могут найти

В Ровенской области женщина исчезла, а ее теперь ищет муж. И не только он – вся семья, да еще пол деревни и полицейские, спасатели и служебные собаки. Даже беспилотники задействовали и подняли его в небо. Вот так пошла в лес за ягодами. [read_more_news] А ведь она знает в том лесу буквально каждый закуток! Какие результаты спецоперации? Посмотрите обязательно, чтобы самим быть внимательными и не попасть впросак!

Пропавшую месяц назад на Ровенщине женщину до сих пор не могут найти
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В Ровенской области женщина исчезла, а ее теперь ищет муж.

И не только он – вся семья, да еще пол деревни и полицейские, спасатели и служебные собаки.

Даже беспилотники задействовали и подняли его в небо.

Вот так пошла в лес за ягодами. Также по теме: Загадочное убийство молодой замужней женщины в Ровно - разыскивается ее любовник-турок

А ведь она знает в том лесу буквально каждый закуток!

Какие результаты спецоперации?

Посмотрите обязательно, чтобы самим быть внимательными и не попасть впросак!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пропавшую месяц назад на Ровенщине женщину до сих пор не могут найти / 02.12.2021 19:52
02.12.2021 19:52

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