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Video: Пропавшего на Тернопольщине мужчину нашли мертвым на помойке — все из-за любви

В Тернопольской области - кровавое убийство. Тело мужчины нашли вблизи стихийной свалки случайные прохожие. Приехавшие на место правоохранители установили сразу, мужчину замучили до смерти еще несколько месяцев назад. Кто же это сделал – смотрите.

Пропавшего на Тернопольщине мужчину нашли мертвым на помойке — все из-за любви
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В Тернопольской области — кровавое убийство.

Тело мужчины нашли вблизи стихийной свалки случайные прохожие.

Приехавшие на место правоохранители установили сразу, мужчину замучили до смерти еще несколько месяцев назад.

Кто же это сделал – смотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пропавшего на Тернопольщине мужчину нашли мертвым на помойке — все из-за любви / 17.11.2021 19:28
17.11.2021 19:28

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