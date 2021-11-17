Пропавшего на Тернопольщине мужчину нашли мертвым на помойке — все из-за любви

В Тернопольской области — кровавое убийство.

Тело мужчины нашли вблизи стихийной свалки случайные прохожие.

Приехавшие на место правоохранители установили сразу, мужчину замучили до смерти еще несколько месяцев назад.

Кто же это сделал – смотрите.